El Decano no habilitará a jugadores por tres períodos

La FIFA ratificó la sanción en contra de The Strongest por el caso Leonardo Melazzi, por lo que el club no puede inscribir futbolistas durante tres períodos y corre riesgo de perder puntos si no paga al uruguayo, informaron el abogado Horacio González Mullín y el jugador.

El atacante firmó precontrato con el Tigre en 2021, pero no llegó al equipo e inició un proceso en la FIFA y lo ganó, por lo que el Decano debía pagar la suma de 103 mil dólares.

El estudio jurídico Sport Lex Bolivia se hizo cargo del caso, anunció que el fallo sería apelado ante el TAS, pero “no completaron el plazo”.

Se “le prohíbe hacer transferencias nacionales e internacionales. La FIFA establece esto a partir de hoy, por tres períodos. Si no pagan empiezan a perder puntos. Se había hecho justicia antes, pero ellos anunciaron que iban a apelar ante el TAS, pero no completaron el plazo”, señaló el abogado de Melazzi.

En tanto, a través de un comunicado, Sport Lex Bolivia indicó que están “a la espera de las correspondientes notificaciones del TAS y de FIFA para realizar un análisis jurídico de costo- beneficio para el club”. Añadió que se “solicitó los fundamentos íntegros del fallo a fin de interrumpir el plazo para el pago de la sanción y de esa manera conseguir un efecto suspensivo que permita al club aprovechar los tiempos y habilitar a los refuerzos (Orellana, Gutiérrez, Lino, Ferrufino, Quaglio y Ortega), lo cual fue favorable para los intereses deportivos del club”.