El Decano sin bajas para recibir a los blooministas

The Strongest apunta al juego de mañana ante Blooming en el estadio Hernando Siles (20:15) por la duodécima fecha del torneo Clausura. Por lo observado en el entrenamiento de ayer, los de Achumani mantendrán la base del último compromiso.

El líder del campeonato trabajó en su reducto de la zona de Achumani. La sesión fue de baja intensidad, en especial para quienes alternaron en el partido del pasado sábado ante Royal Pari en Santa Cruz.

Los que estuvieron en la banca, los que no fueron tomados en cuenta en ese lance y los que tuvieron pocos minutos cumplieron una labor futbolística en el Rafael Mendoza.

El resto de los futbolistas trotaron alrededor del campo de juego; por lo que se pudo observar no hay lesionados, golpeados y tampoco suspendidos, aunque no se dio a conocer una versión oficial del club sobre esos temas, lo que hace presumir que no habrá cambios.

A la salida del entrenamiento habló el delantero Martín Prost, quien lamentó la suspensión indefinida del juez VAR Juan Nelio García y el asistente José Antelo, por el error que propició que el Tigre abra el marcador en el juego frente a Royal Pari.

“Me siento mal por la sanción. Si hubiera un beneficio sería muy notorio, pero los árbitros se pueden equivocar al igual que nosotros”, justificó el delantero.