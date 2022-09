El deporte de pie: Serena Williams se retira del tenis tras caer en el US Open

La estadounidense Serena Williams se despidió este viernes del Abierto de Estados Unidos, en el que puede ser el partido que pone el punto final a su carrera, pero, si así fuese, lo hizo ofreciendo una última lección de carácter y compromiso, batallando durante más de tres horas contra la australiana Ajla Tomljanovic. Williams, de 40 años, anuló cinco bolas de partido antes de rendirse ante Tomljanovic en la tercera ronda y lo hizo en un pista Arthur Ashe repleta de espectadores, que tras empujarle en cada punto, le despidió por todo lo alto.

La leyenda estadounidense aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después de este Abierto de Estados Unidos. “No creo, pero nunca se sabe. No lo sé”, afirmó Serena Williams en su emotiva entrevista a pie de campo, tras perder por 7-5, 6-7(4) y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic. Minutos después, en rueda de prensa, mantuvo abierta una pequeña posibilidad de que se replantee su decisión. “No sé, no estoy pensando en eso (si su retirada es definitiva). Siempre me ha encantado Australia”, afirmó sonriendo. También dejó un emotivo homaneja a su hermana: “Sin Venus, no habría habido Serena”.

Adiós a una leyenda del tenis

“El método Williams” refrescó meses atrás el impacto deportivo y también social de las hermanas, Venus y especialmente Serena, aplacado en los tiempos recientes por la ausencia de la competición de las jugadoras que marcaron una época y que han decidido echar el cierre a sus carreras en su casa, en el Abierto de Estados Unidos.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en la última gala de los Oscar de Hollywood tuvo tal dimensión que arrinconó la historia llevada a la pantalla. La gestación y el desarrollo de unas hermanas que llegaron a marcar la pauta en el mundo del tenis. El film plasma la mirada en Venus, la mayor, que ha cumplido en junio pasado 42 años y que el lunes dejó arrinconada su raqueta en la taquilla de los vestuarios del recinto de Flushing Meadows tras perder en dos sets, sin excesiva resistencia, contra la belga Alison Van Uytvanck.