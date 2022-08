El DT Biaggio rinde su primer examen fuera de La Paz

Claudio Biaggio, director técnico de The Strongest, se alista para su primer examen fuera de La Paz, mañana desde las 15:00, ante Real Santa Cruz por la novena fecha del certamen Clausura.

Desde que el entrenador argentino llegó al país dirigió al Decano en cinco compromisos, todos en el estadio Hernando Siles y con el resultado a favor para la escuadra paceña.

Biaggio debutó en la banca de suplentes del Tigre en la quinta fecha del campeonato. En esa jornada el cuadro atigrado recibió a Aurora y le propinó una goleada por 4-0.

Luego los de Achumani recibieron a Always Ready en Miraflores y el marcador fue favorable para los aurinegros por 4-2. Posteriormente llegó el clásico boliviano y los dirigidos por el Pampa se quedaron con un triunfo contundente, golearon a los académicos por 4-0.

En el partido reprogramado por la segunda fecha del campeonato frente a Wilstermann el equipo de Biaggio volvió a sumar de a tres en el Siles, esta vez ganó por 2-0.

En la fecha ocho del Clausura, el pasado domingo, los rayados recibieron a otro equipo de Cochabamba, FC Universitario, y vencieron por un ajustado 3-2.

Bajo la conducción del adiestrador argentino el conjunto atigrado sumó 15 de los 21 puntos que tiene acumulados. Anotó 17 goles y recibió cuatro.

“Estoy contento con el equipo y porque creemos que vamos por buen camino. Estamos tranquilos porque pudimos ganar un partido importante para nosotros”, señaló el entrenador luego de la victoria del pasado fin de semana ante el manzanero.

Reconoció que hubo imprecisiones, pero que en el tiempo que tienen antes de visitar a los merengues tratarán de corregir algunos errores.

“Fueron cuatro partidos exigentes y por eso vimos que era momento de rotar. Vamos a planificar la semana sabiendo que es un rival complicado, duro, pero estamos a la altura”, indicó Biaggio sobre Real.

Para el juego con FC UNiversitario el DT realizó varios cambios, pero para visitar a los realistas volverán al equipo base quienes quedaron en la banca de suplentes en esa jornada.

También está abierta la posibilidad de que Cristian Esparza, quien se recupera de una lesión muscular, vuelva al equipo titular de los atigrados.

Tras el último partido los jugadores del atigrado volvieron ayer a los entrenamientos por la mañana y cumplieron una sesión regenerativa.

“Los partidos se complican porque los rivales te estudian, te buscan la vuelta. Sabemos que los encuentros serán así, ahora hay que pensar en Real Santa Cruz y veremos al equipo mañana”, señaló el delantero Enrique Triverio luego de concluido el entrenamiento de ayer.

Mientras tanto, Martín Prost aseguró que el Tigre no puede relajarse sabiendo que Always Ready “viene bien” y que Bolívar no está muy alejado de ellos.

The Strongest volverá a los entrenamientos hoy por la mañana y el DT definirá el equipo, por la tarde la delegación viajará a Santa Cruz.