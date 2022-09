El DT Robledo seguirá en Independiente, pero...

La dirigencia de Independiente aclaró anoche que el director técnico Marcelo Robledo continuará como timonel del primer plantel “a no ser que él presente su renuncia”.

“No tenemos en mente cambiar de técnico, a no ser que el profesor Marcelo presente su renuncia”, explicó Manuel Grass, presidente del comité técnico del equipo capitalino.

Grass habló con Página Siete después de que anoche circuló la información de que Robledo dirigirá por última vez a Independiente, mañana ante The Strongest.

“No es verdad. Nosotros no sabemos nada si Marcelo piensa eso. Yo estaba con él en Cochabamba, terminó el partido, renegamos por el mal arbitraje, nos hemos ido al hotel y él no me informó nada”, contó el directivo capitalino.

Según Grass, el directorio que preside Jenny Montaño no pensó en analizar la continuidad del argentino-boliviano.

“No pensamos en eso. Estamos esperando jugar contra el Tigre, lo que pasa es que se vienen partidos seguidos”, dijo.

Independiente está en el décimo lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura, con 15 unidades. Sólo ganó tres veces en el certamen.

“No pensamos en que los malos resultados seguirán. Pensamos en que esto cambiará, ése es nuestro pensamiento como dirigentes”, auguró el titular del comité ténico.

Como local, el plantel que consiguió el título del certamen 2021 disputó ocho encuentros: ganó cuatro veces, empató en dos ocasiones y perdió en las otras dos oportunidades.

Los capitalinos recibirán mañana a The Strongest (15:00), por la fecha 15 del Clausura.