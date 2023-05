Me sorprendió escuchar a dos hombres del deporte decir que “los hinchas no saben de fútbol”. Quizás me preocuparía menos si viene de un jugador como Marc Enoumba, al que todavía le falta recorrer camino en la vida para entender el comportamiento de la gente.

Lo que sí me chocó fue que lo diga Guido Loayza, hombre de muchísimos años en el fútbol. Inició su carrera como dirigente con Mario Mercado, quien dejó un legado muy grande en Bolívar y el fútbol nacional, pero parece que al señor Loayza le faltó aprender algunas virtudes de don Mario.

En algo vamos a coincidir, no todos sabemos todo en la vida, pero el fútbol es un deporte de fácil práctica y ya se sabe que el que gana en un partido es el que hace más goles, o cuándo un equipo juega bien o mal... Si de eso no nos damos cuenta... ¡ah! entonces sí no sabemos de fútbol... Y no hay que olvidarse también de algunos técnicos, quienes incluso con conceptos literarios confunden con sus explicaciones a sus mismos jugadores. Es que, así como el fútbol y otros deportes son de fácil entendimiento, no faltan quienes lo quieren volver una “ciencia oculta” que sólo ellos la entienden... Así que no nos compliquemos hablando de quién sabe más de fútbol... Lo que pasó con el jugador de AlwaysReady y el expresidente de Bolívar fue un exabrupto, y ambos tendrían que reconocerlo. Fue un desatino en un momento de ofuscación, un menosprecio al prójimo. Eso es una falta de educación, y sobre todo el señor Loayza debería cuidar su compostura y, en especial, la imagen respetable que todavía tiene.

Un estadio de fútbol es como un teatro. En los teatros cuando una obra termina, algunos aplauden y otros no, pero más allá de esa reacción, los actores salen al escenario otra vez y se despiden con una reverencia antes de que caiga el telón, porque la gente paga por el espectáculo y, por lo menos, merece un poquito de respeto. Quizás la comparación es mala, pero no hay que olvidarse de la educación nunca jamás.