El proyecto consta de dos etapas, la primera es la instalación de las luminarias, que tendrá 10 torres, divididos entre el sector de preferencia y recta de general. En la segunda etapa se colocará las torres de sonido y la pantalla gigante ubicada en la curva norte del estadio.

“Son alrededor de 10 torres que se van a instalar en todo el escenario deportivo con más de 210 luminarias de altísimo nivel, no queremos compararnos, pero queremos decir que la empresa está haciendo un gran esfuerzo para traer las luminarias de un altísimo nivel”, manifestó el director de deportes.

Rimba confirmó que el plazo de construcción es cinco meses, pero también invitó a la dirigencia de Always Ready a que se sume al proyecto para adelantar los trabajos, de ser así, prevén que se trabaje en tres turnos.

“Las dos fases, como iluminación, la pantalla gigante y el sonido son 150 días, pero podemos entrar de acuerdo con Always Ready como dirección de deportes y poner un poco más de gente para hacer tres turnos y que podamos adelantar el trabajo, pero eso es internamente”, señaló la autoridad.

El director de deportes explicó que no se comenzaron las obras el año pasado por un problema de la empresa que se adjudicó las obras y no cumplió con los requisitos. La empresa que está a cargo ahora es ALFA D5 Asociación Accidental-ZKM Corporation Grupo Levon. Rimba afirmó que las obras no interrumpirán el trabajo del club Always Ready.

De todos modos, se cumplirá con El Alto, gracias a la alcaldesa Eva Copa, según se encargó de recalcar Miguel Rimba.