El Girona no resolvió aún sus incorporaciones

El club Girona de España no definió aún ninguna incorporación a su plantilla para encarar el torneo de primera división de la liga española. El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, no quiso confirmar a Campeones si existe o no interés por los servicios de los jugadores Gabriel Villamil o Roberto Fernández, de filas del club Bolívar.

“En el tema de fichajes recién estamos empezando y aún no hay ninguna novedad, estamos trabajando en diversas situaciones y no hay más por informar”, comentó en un breve contacto con este medio.

Los dos jugadores de la Academia son candidatos a dejar la entidad para la segunda parte del año, pero todo dependerá de que las negociaciones lleguen a un final feliz.

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, es uno de los accionistas del elenco español y esa posición jugaría a favor de que uno de los jugadores sea transferido al Girona. El asunto podría decidirse hoy en la reunión que Claure mantendrá, en Manchester, con miembros del Grupo City para evaluar el rendimiento del club en la primera mitad del año.

Según el diario deportivo Sport, de España, con el ascenso, el Girona ganó en músculo financiero, ya que su presupuesto se multiplicará por cinco (de unos 10 a unos 50 millones de euros). El medio menciona que para la temporada que arranca en agosto, se calcula que el club recibirá varios préstamos de clubes que pertenecen al Grupo City, del que también forma parte la Academia. “Podrían llegar más préstamos del New York City, el Montevideo City Torque o cualquier otro club del grupo”, cita la información.

Girona volverá al trabajo el próximo lunes 11 de julio para debutar ante Valencia.