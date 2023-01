El 21 de enero se recordó los 28 años de la partida de Mario Mercado Vaca Guzmán, quien fue el presidente más emblemático de Bolívar, un dirigente que marcó diferencia en el fútbol boliviano. Su amor por el club, su trabajo y la pasión fueron sus principales características, de un personaje que llevó al club celeste a ser considerado como uno de los más grandes del país. La construcción del estadio Libertador Simón Bolívar, el Gran Centro Mario Mercado son parte del patrimonio que dejó para los bolivaristas. Hoy se han hecho cambios, pero su legado permanece, la filosofía de servir a la institución son los pasos que quiere seguir el actual presidente de la Academia, Marcelo Claure.

“Recordando 28 años de la partida de Mario Mercado, quien sigue en los corazones (celestes). Sus enseñanzas y legado seguirán con nosotros”, escribió Claure en sus redes sociales.

Don Mario falleció tras un accidente en avioneta el 21 de enero de 1995. Viajaba de Oruro a Sucre para asistir a una reunión de la Liga, la avioneta Cesna CP 340 se precipitó y el exdirigente partiría a la eternidad junto a Germán Jordán.

Mercado murió a los 66 años, fue un empresario, político y dirigente deportivo, en todos los roles en los que se desenvolvió marcó diferencia, además apoyó para el avance de los clubes y del municipio paceño. Respaldó de gran manera la actividad cinematográfica en Bolivia, fue el principal impulsor para la construcción del estadio de Tembladerani, el Rafael Mendoza Castellón y el Luis Lastra,

Amó a su Bolívar, cada tarde de fútbol lo demostró como dirigente e hincha, en su equipo contrató a los mejores jugadores; en 1952 inició su carrera como directivo en la Academia, pero no fue hasta 1972 que asumió la presidencia.

Don Mario no sólo se abocó a la infraestructura, le brindó su vida al club de sus amores, fue quien consiguió que su equipo no descienda en 1964, desde ahí no se le quitaba de la cabeza que ya Bolívar no debía apuntar tan sólo a los torneos locales, pese a que bajo su mandato los celestes consiguieron 11 de los 30 títulos nacionales.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el 12 de abril de 1988, destacó su trayectoria y lo hizo merecedor de la medalla al mérito.

A 28 años de su partida, los bolivaristas lo recuerdan y el actual presidente de los celestes mantiene su filosofía, hacer del Bolívar el mejor club del país, por infraestructura y mérito deportivo.