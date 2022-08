El manejo de grupo, una prioridad del entrenador

Gustavo Costas siente orgullo al mencionar que su “padre futbolístico” fue Alfio Basile, exdirector técnico de la selección de Argentina.

Su manejo del equipo lo basa en los conceptos que aprendió de Basile en los cinco años que lo tuvo como entrenador.

“Lo atributos más importantes para ser un buen técnico pasan por el manejo de grupo, que es fundamental; hay que saber llegarle al jugador y comunicarle en forma muy simple lo que quieres. Yo soy de la escuela de Basile: me gusta estar cerca del jugador, conversar con él, aunque si debo pegar un grito, lo pego sin problemas”, dijo.

Costas consiguió un campeonato en cuatro países: Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador, extremo que le permite asegurar que su éxito se debió al buen relacionamiento que tuvo con los jugadores.

“Tengo buen feeling con los grupos. Yo tengo una teoría: con un grupo fuerte y unido, puedes pelearle a cualquiera. Y en todos los lugares donde estuve traté desde el primer día, más allá de los trabajos tácticos y del análisis del rival, de armar el grupo y estar unidos. Es lo más difícil para un técnico”, apuntó. El recorrido que ha tenido por varios países del continente ha posibilitado a Costas sumar una serie de experiencias como aquella de haber perdido un campeonato por no saber jugar en ciudades de gran altitud. “En Perú aprendí mucho el primer año, porque perdí un título por no saber jugar en la altura: habíamos sacado 6 puntos de ventaja. A mí me gustaba presionar arriba, y fuimos a jugar a la altura y los chicos se murieron”, dijo.