$!El más veterano y el más joven del Mundial de Catar

Eto’o no pudo convencer a Moukoko

Moukoko no llegó a jugar de forma más o menos seria en Camerun, su tierra natal, ya que a los 11 años fue fichado por St. Pauli, de Alemania. Su padre, ciudadano alemán, vivía en ese país y gracias a esto su adaptación no fue tan dura. A los once años ya era la figura del Sub-15. En su primera temporada convirtió 23 goles en 13 encuentros. Su precocidad es proverbial.

Aunque podría haber jugado para Camerún, Moukoko no dudó en representar al país donde creció como futbolista.

El presidente de la Federación camerunesa, Samuel Eto’o, buscó por todos los medios convencerlo e incluso el gobierno nacional por intermedio del ministro de deportes buscó reunirse con el atacante.

“Es el siguiente mejor jugador, para mí, después de Messi”, había dicho Eto’o hace un tiempo, pero no pudo cumplir su deseo de convencer a Moukoko.