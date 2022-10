El paro de Santa Cruz pone en vilo la fecha 25 del torneo

La normal disputa de la vigésima quinta fecha del Clausura se encuentra en riesgo por el paro indefinido que anunciaron las autoridades cívicas de Santa Cruz, a partir de este sábado 22.

Los principales escenarios que tiene la capital cruceña, el estadio Tahuichi Aguilera y el Gilberto Parada, de Montero, se encuentran bajo la administración de la Gobernación cruceña, una de las cabezas visibles que llevará adelante la medida que se anunció hace más de tres semanas y es “casi un hecho” que no alquilarán esos campos deportivos a los clubes. En el calendario de la División Profesional se contempla para el domingo 23 el partido entre Royal Pari y Aurora (15:00) y Blooming vs. Always Ready (19:30), ambos en el Tahuichi Aguilera.

Este medio se comunicó ayer con el administrador del principal campo deportivo cruceño, Juan Carlos Malale, quien comentó que “esos temas los tiene que definir el director, yo no puedo realizar ninguna afirmación”, remarcó.

El director del Servicio Departamental de Deportes de Santa Cruz, Carlos Fernando Dabdoub, no atendió a los llamados que se le realizaron a su celular para conocer su versión, aunque extraoficialmente se conoció que la “consigna de la Gobernación” es hacer sentir el paro en todos los ámbitos, incluyendo el torneo profesional que está en su parte final.

La televisación

Enrique López, encargado de la coordinación de la televisación de los partidos, mencionó ayer que se aguarda una reunión para las siguientes horas con la gente de la Federación Boliviana de Fútbol.

“Todo está planificado, el deporte no tiene nada que ver con lo político, esperemos que no existan problemas”, subrayó López.

La situación se puede complicar y extender a otros encuentros más, ya que el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ratificó el pasado fin de semana que el paro indefinido será con bloqueo de vías en Santa Cruz, en demanda por la realización del Censo de Población y Viviendas en 2023.

Real Santa Cruz debe trasladarse el sábado, día que comienza el paro, a la sede de Gobierno para jugar en horas de la tarde frente a Bolívar (16:00), pero su dirigencia y cuerpo técnico analizan quedarse desde mañana, cuando se mida con The Strongest, en La Paz, para evitar un ida y vuelta que le traería complicaciones.

Guabirá debe hacer lo propio el sábado cuando viaje rumbo a Sucre para medirse el domingo a Independiente en el estadio Patria, de la Capital (17:15).

Otros traslados

Como se anuncia un paro indefinido, otro que tendrá problemas en su traslado es Oriente, que debe visitar a Real Tomayapo en Tarija el lunes desde las 18:30.

Los únicos encuentros de la fecha 25 que no tendrían problemas serían los siguientes: Palmaflor vs. The Strongest (15:00), que se debe realizar el domingo; mientras que el lunes no corre riesgo el choque entre la U de Vinto vs. Universitario de Sucre (15:00) y Wilstermann con Nacional Potosí (20:30).