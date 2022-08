El partido Bolívar-CAR puede ser retrasado

Bolívar y Always Ready pueden jugar el domingo desde las 19:30, en el cierre de la primera rueda del torneo Clausura. El día del peatón que se cumplirá en La Paz obliga a los dos equipos a plantear el cambio de horario, aunque aún se espera la confirmación oficial.

La dirección de competiciones de la FBF programó el partido entre celestes y millonarios para el domingo 4 de septiembre desde las 17:15, pero como en la sede de Gobierno se realizará la actividad mencionada, Bolívar gestiona desde la pasada semana postergar el juego por un par de horas para posibilitar la llegada de su hinchada al Siles, según fuentes ligadas a la transmisión televisiva.

La circulación de vehículos del transporte público y privado será restringido hasta las 18:00, entonces la alternativa es cambiar horario con otro partido: Blooming vs. Nacional, que debe comenzar a las 19:30. Las conversaciones ya se encuentran adelantadas, es más, Bolívar y Always no tienen problemas de jugar a las 19:30, Blooming aceptó bajar a las 17:15; pero el que debe dar su visto bueno es Nacional.

La Academia se trasladará esta tarde a la Capital para jugar mañana frente a Universitario (20:15) por la fecha 14 del certamen. La principal baja del equipo dirigido por Antonio Carlos Zago será la del lateral Diego Bejarano, que acumuló cinco amarillas.