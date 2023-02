Patricio “Pato” Rodríguez está en la última etapa de su recuperación de la distensión de ligamento colateral medial de la rodilla derecha, pero aún necesita fortalecer más la parte afectada, motivo por lo que no jugará mañana ante Wilstermann, según confirmó hoy el propio jugador en conferencia de prensa.

“Mi lesión está en la última etapa, he comenzado con entrenamiento mixto, todavía con algunas molestias, es la última etapa y perder este partido es feo para mí, es un marco y un escenario que no te lo brinda ningún otro partido”, afirmó el argentino, quien trabaja con el plantel desde la anterior semana.

A Rodríguez, eso sí no le gusta hablar de plazos, es más aclaró hoy que es cauto, “la lesión depende del día a día, no puedo decir un número de partidos que me perderé aún, ojalá sea uno más o dos como mucho, hay ansiedad para volver con molestia o dolor, y es parte del alma del futbolista, pero no quiero estar en la cancha de una manera que me perjudique, quiero estar pero bien”.

Puso de manifiesto que está haciendo todo de parte suya para llegar en buenas condiciones a cuando le toque, “quiero estar pronto pero bien”, reiteró rotundamente.