“Van a perder puntos en las fechas que quedan”, sostuvo el argentino Patricio Rodríguez, sobre los partidos que les toca afrontar a The Strongest y Always Ready en las restantes seis fechas que tiene el campeonato Clausura.

Para el atacante, el certamen presentará aún muchas sorpresas “por lo competitivo” que se ha hecho acceder a la punta.

“Esto será muy peleado, van a pasar muchas cosas en las fechas que quedan para los que están peleando el primer lugar y van a perder puntos; tendrán una recaída. Es difícil que ganen todos los encuentros que tienen porque es un torneo competitivo y nosotros tenemos que ganar los seis juegos para llegar al bicampeonato”, aseguró Rodríguez.

Prefirió no referirse al arbitraje que ha tenido la Academia en las últimas fechas. “Sería meterme a un tema polémico. Lo veo innecesario. Uno intenta hacer lo mejor en el lugar que te toque y cada uno tiene sus errores en sus áreas, no me incumbe hablar de los árbitros. Prefiero poner el foco en el juego”, puntualizó.

Los celestes prosiguieron ayer su tarea en Ananta y sin la presencia de Roberto Fernández, quien fue operado de una fractura en la mano derecha y será baja aproximadamente por cuatro semanas. El técnico Zago anticipó que su reemplazante será Javier Uzeda, Moisés Villarroel o el cruceño Kevin Salvatierra.