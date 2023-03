“Mañana (este martes) empiezo el curso de entrenador para técnico y comienza el estudio. Hoy no me veo como entrenador de un equipo, pero me gusta ver y absorber los conceptos de los cuerpos técnicos que nos toca”, afirmó el jugador del club Bolívar.

Reiteró que a medio año comenzará con los trámites para conseguir la nacionalidad boliviana, ya que lleva tres años en el país. “A fin de año ya no le ocuparé una plaza de extranjero al club”, apuntó.

Sobre la posibilidad de jugar en la Selección boliviana, Rodríguez acotó: “En el momento que llegue la posibilidad, sería un orgullo, pero es un tema que abarca al país. Para ser convocado como extranjero uno debe tener un poco más de lo que hace en la cancha. La gente te tiene que tener cariño para estar en la Selección, hay que mostrar un perfil de respeto”, mencionó.

Rumbo a su segunda temporada en la Academia, el argentino recordó que cuando se confirmó su transferencia a la entidad, existió mucha gente “resentida” en Wilstermann que le habló mal de La Paz.

“Yo vengo con palabras pésimas por el resentimiento de la gente de Wilster porque me iba del club, me hablaron pestes de la ciudad”, recordó.

Sin embargo, el Pato indicó que “vine sin problemas y estoy súper adaptado y feliz en La Paz. Yo estuve en lugares donde me cagué de frío como en Grecia, cuando nevaba la pasé mal. Acá el clima no lo sufro, mi familia está súper feliz, mi esposa trabaja de forma independiente, mis hijas adaptadas a la escuela. No me puedo quejar y el bolivarista desde que llegué me trato bien”, agradeció.