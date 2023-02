Sentimientos encontrados en Carlos Aragonés Espinoza, ex seleccionador nacional y también miembro del cuerpo técnico del glorioso equipo nacional que clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994.

Hoy es cumpleaños de Aragonés, en contrapartida, en horas de la mañana se estableció la muerte de quien considera un amigo de la vida como es Oscar “Ratón” Rodríguez.

Antes de cantar el “feliz cumpleaños” esta tarde, Aragonés grabó al “Ratón”, dejando caer una lágrima de tristeza. “Un sentimiento ambiguo, Ratón no era el utilero sino era mi amigo, lo conocí allá por Yacuiba en el año 1972, era muy joven yo y él quería traerme al fútbol profesional, desde esa época comenzamos a tener una relación; el fútbol es así, te da grandes amigos, Oscar era un gran amigo, para la amistad no hay economía, distinción social, es solo el cariño y eso era lo que nos usaría (suspira) en todas las millas de anécdotas que pasamos con él , tanto en mi época de jugador como de entrenador. Feliz de haber compartido y haber disfrutado grandes momentos con él”, esta tarde Aragonés antes de escuchar los buenos deseos de su familia.

Dentro suyo se preguntó, apenas conoció la noticia del fallecimiento de Rodríguez, “¿será que mi amigo me quiso mandar un mensaje hoy?, tengo que pensar así con esa espiritualidad, justo fallece el día de mi cumpleaños”.

“No era necesario-retrucó de inmediato- igual yo lo voy a recordar siempre”, sonrió el ex seleccionador nacional, quien mandó un mensaje al amigo: “que en paz descanse, se lo merece, mis condolencias y aprecio para toda su familia, con los que me he relacionado, he tratado de estar cerca de ellos, disponibles para cuando me necesiten”.