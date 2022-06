El Siles estará libre con 48 horas de antelación

Julio Tórrez, director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), anunció ayer que el estadio Hernando Siles quedará libre el lunes por la noche, con 48 horas de anticipación al partido por Copa Sudamericana entre The Strongest y Ceará.

El reducto deportivo será utilizado para un concierto este domingo por la noche e inmediatamente después de concluido el evento se procederá al desarmado del escenario.

Sin embargo, el presidente del Tigre, Ronald Crespo, expresó su preocupación por una posible multa por parte de la Conmebol, que exige que 72 horas antes de un evento deportivo el estadio tiene que estar “limpio” e indicó que si hay una sanción ésta sería derivada al Sedede.

Al respecto, Tórrez indicó “que nunca hubo esa figura y además que The Strongest no nos pidió el estadio. Sabemos que jugará el miércoles por la coyuntura, pero no hay una nota solicitando el escenario”.

Aclaró que el evento musical tendrá una duración de una hora y 20 minutos y después se procederá a limpiar el sector del campo de juego para que el lunes por la mañana la gente que hace el mantenimiento comience a trabajar en esa zona que es la prioridad.

“El ingeniero Juan Méndez pidió que primero se desocupe la cancha para hacer un corte y pintar, eso es lo primero que revisa la Conmebol”, remarcó.

Añadió que el armado del escenario para el concierto se lo hace con la supervisión de expertos, por lo que no habrá problemas para el compromiso internacional que disputará el equipo atigrado.