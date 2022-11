“El sueño está intacto, voy a ir al Mundial como sea”

En el Mundial de 2026, Marcelo Martins tendrá 39 años, el goleador admitió ayer que inicia su último ciclo con la selección boliviana y nuevamente se puso como meta clasificar con la Verde a la cita que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

“Es el último intento como jugador para llegar al Mundial, el sueño está intacto y yo voy a ir al Mundial como sea: como jugador, entrenador o dirigente, pero voy a ir con Bolivia a un Mundial”, aseguró el atacante.

Con seis plazas directas y la posibilidad de jugar un repechaje, Martins sabe que las chances de que Bolivia pueda volver a la cita mundialista se incrementan.

“Es un orgullo representar a la selección y reencontrarme con mis compañeros en este nuevo ciclo con el profesor Gustavo Costas. Tengo varios compañeros, técnicos y amigos que me hablan muy bien del profesor y cuando ocurre esto es porque es verdad y hay que apoyarlo para conseguir los objetivos”, comentó.

Cuando faltan cuatro meses del inicio de una nueva Eliminatoria, el goleador la tiene clara y adelantó que buscará mantenerse al frente de la tabla de máximos artilleros.

“Yo estoy orgulloso de haber representado a mi país y haber sido goleador de las últimas eliminatorias, no es fácil, le doy mucho valor porque hace mucho no se veía esto de un jugador boliviano. Es un reto y desafío personal el seguir por el mismo camino, me lo voy a poner como objetivo para que me siga motivando”, subrayó.

Ausencias y los jóvenes

El atacante lamentó las ausencias de jugadores como Carlos Lampe, Diego Bejarano y Roberto Fernández, que no estarán el sábado frente a Perú.

“Son piezas claves para la selección, ya que tienen más de 40 partidos y son personas que siempre le ponen el pecho a la Verde, ojalá se recuperen para las próximas eliminatorias”, agregó.

En cambio destacó la presencia de los jugadores del Santos que fueron incluidos en la lista. “Los jugadores del Santos están demostrando que se merecen una oportunidad en la selección y todo lo que uno los pueda aconsejar como referente, que cuenten conmigo, no es fácil estar en Brasil y les deseo todo el éxito del mundo”, dijo.

Sobre su futuro, Martins mencionó que tiene contrato por un año más en filas del Cerro Porteño, de Paraguay.