Uno de los momentos más emotivos de la fiesta celeste en Ananta fue cuando The Strongest, Always Ready y Fabol entregaron sendos reconocimientos a Marcelo Claure por su aporte al fútbol nacional con el trabajo realizado en Ananta. Javier Hinojosa, de The Strongest, fue quien entregó una plaqueta a Claure, en reconocimiento al trabajo que llevó adelante. “Todo nuestro afecto, para una obra que va en beneficio del fútbol, muchas felicidades, sigan adelante”, dijo Hinojosa Santalla, quien antes de retirarse de la testera dijo “rivales siempre, enemigos nunca”, en medio de los aplausos de los presentes.Andrés Costa, presidente del club Always Ready, se fundió en un gran abrazo con Marcelo Claure a quien también le hicieron un reconocimiento. “Es digno de imitar, el fútbol boliviano y paceño le agradece”, mencionó Costa. Luego fue el turno de Fabol, que estaba representada por su presidente, Erwin Romero Escudero. Claure respondió emocionado: “Qué lindo recibir esto de mi ídolo, yo me escapaba de joven para ver a mis ídolos en Tembladerani, Borja, Soria, Chichi, Carlos Conrado Jiménez, y cuando Guido (Loayza) me dio mi primer trabajo en la FBF, cuando hicimos entre todos la campaña para el Mundial con Baldivieso, Trucco. Realmente es emocionante”. Los dirigentes de Bolívar, encabezados por Jorge del Solar y Eduardo Valdivia también entregaron un reconocimiento al titular celeste a nombre de los 240 empleados del club, quienes “nos matamos por el sueño”, expresó el gerente del club. Y, finalmente, ingresaron los trabajadores de Ananta, quienes recibieron un reconocimiento de Claure.