Guillermo Viscarra y Enrique Triverio no jugarán mañana en la visita de The Strongest a Atlético Palmaflor (19:30), por la cuarta fecha del torneo todos contra todos. El Tigre no contará con sus principales figuras. El portero tiene una molestia física, mientras que el goleador del equipo estará ausente tras su expulsión en el superclásico.

El encargado de resguardar el pórtico atigrado será Rodrigo Banegas. Después de un año y dos meses el arco de The Strongest tendrá otro portero, es el debut de Banegas, que llegó para esta temporada tras su paso por Real Tomayapo, oportunidad perfecta del guardameta de estar a la altura de Viscarra y defender el pórtico, mantenerlo en cero para seguir en la cima de la tabla de posiciones.

Viscarra confirmó ayer por la noche, al programa Tigo Sport Noticias, que no viajará a Cochabamba.

Otras de las bajas que tendrá el equipo de Ismael Rescalvo es la de su goleador Triverio, que vio la tarjeta roja en la recta final del clásico y todo apunta que su reemplazante será Michael Ortega.

Ortega

The Strongest cerrará prácticas hoy en su complejo deportivo Rafael Mendoza Castellón y si bien el español no dio pistas del onceno que presente en su visita a Villa Tunari, el ingreso del colombiano no está descartado, además fue autor del tanto del empate en el partido ante Aurora.

De confirmarse lo de Ortega, el colombiano jugará junto a Jaime Arrascaita y Jeyson Chura.

Los atigrados viajan hoy por la tarde a Santa Cruz, posteriormente irán por tierra, la logística del club planificó que los jugadores descansen en el Chapare.