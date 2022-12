La filosofía y estilo de trabajo de los gemelos Rescalvo ha hecho que The Strongest fije sus ojos en ese cuerpo técnico español y al final tome la decisión de llevar adelante un nuevo proceso con Ismael Rescalvo (entrenador titular) a la cabeza, en un cambio institucional que se pretende llevar adelante en la gestión de Héctor Montes al frente del Tigre.

El 7 de diciembre, en una conferencia de prensa en la que Ismael Rescalvo estuvo de forma virtual, el directorio atigrado lo presentó a los medios de comunicación como el técnico que reemplazará a Claudio Biaggio con el que logró la plaza de Bolivia 2 en la Libertadores.

“Me llamó la atención su capacidad de trabajo (Ismael Rescalvo), el manejo sobre el grupo, el acceso a demasiada tecnología, la metodología de trabajo diferenciada, muy moderna, y, principalmente, que viene de un club precedente al Emelec, el Independiente del Valle, donde se ha llevado adelante una transformación del fútbol ecuatoriano. Actualmente ese club es la base de su selección y se puede imitar ese cambio”, afirmó el presidente atigrado Héctor Montes.

Ismael y Juan Rescalvo (valencianos de 40 años) están en Sudamérica desde 2016, cuando decidieron emigrar desde su natal España (cumplieron un trabajo de al menos cuatro temporadas en el Torre Levante) en busca de nuevos conocimientos y experiencias. Llegaron a Colombia, al Envigado, donde decidieron emprender la aventura y estuvieron por una temporada. Posteriormente fue el turno del Independiente de Medellín (2018), del cual dieron el salto al fútbol ecuatoriano, al Independiente del Valle (2018). Tras una temporada, se fueron al Emelec, en el cual tuvieron un trabajo más sostenido entre 2019 y 2022.

“Sin temor a decirlo, Independiente del Valle es un ejemplo por imitar, en el cual no se habla de inversiones millonarias en cuanto a jugadores, pero sí hay inversión de trabajo. La gente espera refuerzos en el primer plantel, se los va a dar. Va a ser un plantel importante, pero también no tiene que dejar de ser algo no menos importante, en una gestión de cuatro años, y que en dos años se tenga un producto de las divisiones inferiores”, cerró.