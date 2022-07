$!El Tigre busca un calmante para aliviar el mal momento

Sin Henry Vaca, sin su capitán Diego Wayar y en medio de una crisis, The Strongest visitará hoy (19:30) a Oriente Petrolero, en su debut en el torneo Clausura 2022 de la División Profesional.

Los atigrados buscarán un calmante para aliviar el mal momento. No podrán contar con el lesionado Wayar ni con Vaca, quien no viajó con el equipo.

Wayar se lastimó el miércoles en el duelo que el Tigre perdió por 2-1 ante Ceará.

Gastón Ramondino, quien nuevamente estará en el banquillo atigrado, explicó que el futbolista sufrió una luxación y está en tratamiento médico.

Otro que no estará en el encuentro ante Oriente será Vaca, que el jueves no se presentó al trabajo atigrado, “por un permiso especial”, según Ramondino. Ayer se informó que el jugador no fue parte de la delegación atigrada que viajó a Santa Cruz. “No creemos inestabilidad al equipo. El plantel viajó a Santa Cruz y después se va a Brasil. No me dejan trabajar con la inestabilidad política”, identificó Ronald Crespo, presidente del club, durante una conferencia de prensa.

El resto de la plantilla, con excepción de Eduardo Demiquel, que fue operado, está a disposición de Ramondino.

Los aurinegros llegarán al encuentro ante Oriente con un equipo golpeado por la derrota ante el Ceará, por la Copa Sudamericana y también por la caída (3-0) en el superclásico ante Bolívar, el 12 de junio, en la final del certamen Apertura. “Nos hubiera gustado ganar el clásico y festejar el título. Ésa es una deuda, pero no hay una crisis institucional”, aclaró Crespo.

El rival

Las incógnitas del cuadro refinero son sus refuerzos, el mediocampista argentino Jorge Correa y el volante bolivano Franz Gonzales, que debían ser habilitados.

En tierra orientista

La última vez que The Strongest ganó en casa de Oriente Petrolero fue el domingo 15 de marzo de 2020, cuando goleó por 3-0, con anotaciones del brasileño Willie Barbosa, en dos ocasiones, y otro del tarijeño Rudy Cardozo.