$!El Tigre buscará ganar a la U de Vinto y no soltar la punta

The Strongest tendrá una misión complicada hoy en Cochabamba donde enfrentará a Universitario de Vinto, el colero del torneo que quiere hacerse respetar de local, en lance a jugarse desde las 15:00 en el estadio Municipal de Quillacollo.

Los atigrados son los líderes absolutos del torneo con 50 unidades, en tanto que los locales son los últimos en el torneo Clausura en el que sólo han logrado sumar 16 unidades.

El actual puntero del torneo Clausura viene luego de haber empatado 4-4 ante su tradicional rival, Bolívar, con el que jugó un partido de alta intensidad el pasado miércoles en el estadio Hernando Siles.

A esta altura del torneo, con ocho jornadas para llegar a su fin, nadie se puede darse el lujo de perder las unidades, porque los atigrados tendrán que sumar de a tres para reafirmarse en el liderato, sin necesidad de esperar otros resultados.

Con ese objetivo se trasladaron los atigrados, ayer en la tarde a Cochabamba donde esperan el lance por jugarse en Quillacollo.

Con Ismael Benegas al margen por expulsión, lo mismo que Jair Reinoso, el entrenador Claudio Biaggio hará uso de la única opción que tiene en este momento en el equipo, Gonzalo Castillo, quien tuvo algunos minutos en el clásico y al parecer ya ha superado su lesión.

Por otro lado, una de las buenas noticias para los atigrados es la recuperación del argentino Cristian Gabriel Esparza, quien no estuvo ante Bolívar en el clásico ni ante Always Ready, está recuperado de su dolencia pero podría ser una alternativa y no ingresaría desde el minuto inicial. En la ofensiva, Biaggio nuevamente dará la chance y minutos de juego a Michael Ortega junto con los argentinos Martín Prost y Enrique Triverio. El entrenador Claudio Biaggio ha manifestado que hay que ir paso a paso, primero “U” de Vinto, que será difícil, y luego los partidos que le restan en los que no hay margen al error, igual que sus escoltas.

El cuadro cochabambino, por su parte, está enfocado en la tabla acumulada, en la que después de 38 partidos suma 35 puntos, con los que se ubica en la casilla del descenso directo.

Su situación se complicó después de que Real Santa Cruz sumó una victoria y se alejó de la zona del descenso, dejando al vinteño a tres de poder igualar a Universitario de Sucre, que ahora está en la casilla del indirecto.

Una derrota hoy, sumada a posibles victorias de los capitalinos y los cruceños, dejará a la “U” de Vinto casi sin posibilidades de permanecer en el profesionalismo, sobre todo teniendo en cuenta que hace seis cotejos no conoce de victorias.

Pablo Godoy, director técnico del cuadro manzanero, no podrá contar con Héctor Cuéllar, quien fue expulsado en la derrota (1-0) contra Guabirá en Montero. Tampoco tiene a disposición a Pablo Laredo, recibió dos partidos de suspensión por su expulsión con Real Tomayapo.