El miércoles 29 de marzo de 1978 se disputó el encuentro de desempate entre The Strongest y Oriente Petrolero, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. El juego correspondía al torneo del año anterior que se había iniciado con retraso a fines de agosto.

El onceno titular que jugó ese día no tuvo en el arco a Luis Galarza, quien pidió un permiso especial al presidente Rafael Mendoza para ausentarse a Paraguay. En el arco estuvo José Reynoso, la defensa estuvo conformada por Luis Iriondo, Ricardo Fontana, Mario Concha y Juan Peña; en el medio jugaron Raúl Ruiz, Telmo Paredes y Ovidio Messa; en el ataque Luis Bastida, Jorge Latini y Wilfrido Cañellas.

El director técnico de ese elenco fue Freddy Valda (+), que a lo largo del campeonato también incluyó a Guido Mancilla, Víctor Montoya, Raúl Víctor Loza, Hernán Cortez, Natalio Flores, Eduardo Angulo, Mario Arturo Nava, Rolando García, José Hinojosa, Jaime Robles, Pedro Aspiazu, Oscar Soliz, Jorge Litt, Uber Acosta y Domingo Gato.

“Me llamó un preparador físico que tuvo The Strongest esos años y me hizo recuerdo de la fecha. Hay muchos hinchas que no nacieron en ese año, pero hay algunos viejitos que se tendrían que acordar. Creo que pandemia les borró los sesos a varios que están ahí, creo que en el club tampoco saben esto, pero es una fecha inolvidable para nosotros”, comentó Ricardo “Tano” Fontana, uno de los jugadores titulares que tuvo el Tigre en ese primer campeonato.