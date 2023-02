El primer tiempo no tuvo goles, la mayor disputa del esférico fue en el medio, el Tigre probó con larga distancia.

Los atigrados tuvieron mayor control de balón, no fueron contundentes, por eso fue una victoria sufrida y polémica. Al frente tuvieron a un rival ordenado que pobló bien su medio campo y apeló al contragolpe; producto de ello comenzó con el marcador a su favor, que fue remontado.

La lluvia torrencial que cayó en La Paz no impidió que el estadio Hernando Siles abra sus puertas y reciba el partido entre The Strongest y FC Universitario de Vinto, con victoria por 2 a 1 del local.

En el segundo tiempo ambos equipos fueron más ofensivos, se realizaron variantes. Michael Ortega ingresó por Carlos Robles y Sebastián Claure por Diego Corpus; en el equipo valluno Mijail Avilés sustituyó a Ramiro Mamani. A los 56’ Ortega fue un dolor de cabeza para la defensa de la “U” que probó con un remate. El Tigre no aprovechó esa jugada y la “U” salió en contragolpe a los 58’; Ábrego encaró solo y venció al portero Viscarra. El empate llegó a los 67’, Ursino anotó el gol para el Tigre, Ortega sacó un centro que no despejó bien el portero Olivares, y el mediocampista empalmó y dio tranquilidad a su equipo. La jugada -no obstante- fue revisada en el VAR y el juez convalidó el tanto.

A los 72’ Ursino filtró un pase y Sotomayor empujó el balón al pórtico de Olivares, el VAR convalidó el gol cinco minutos después. La “U” de Vinto no se quedó atrás; en la adición, tras una mano de Carlos Roca y luego de acudir al VAR, el árbitro cobró la pena máxima. Rodrigo Vargas se equivocó, y en dos oportunidades Viscarra negó la caída de su arco. Y, a los 102’ tiro libre de Avilés, para que Héctor Cuéllar marque de cabeza, pero el árbitro acudió al VAR y por una falta en el área el gol fue invalidado.