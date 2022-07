El Tigre elige presidente en medio de peleas y amparos

Aproximadamente mil socios elegirán hoy al presidente de The Strongest entre los candidatos Héctor Montes y Ronald Crespo, que fueron habilitados por la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. El acto electoral se producirá en medio de denuncias, peleas y amparos constitucionales de otro grupo de accionistas de la entidad atigrada.

La comisión electoral, presidida por Limbert Cardozo, sólo habilitó las fórmulas de Montes y Crespo y dejo a un lado las listas de Kurt Reintsch y Cristian Alcoreza porque no cumplían con los requisitos descritos en el calendario electoral.

Como la comisión de apelaciones resolvió ratificar la inhabilitación de ambas listas, se convocó a una asamblea que designó una comisión fiscalizadora para anular las elecciones debido a una serie de denuncias en contra de Crespo, al que sindican de no ser socio activo y de “manipular” el padrón de votantes.

La comisión fiscalizadora no encontró eco a sus reclamos, activó en los últimos días un amparo constitucional para impedir las elecciones; otros dos socios también acudieron a ese recurso para paralizar el acto de este sábado.

La comisión electoral comunicó a través de Limbert Cardozo que haría conocer a la Conmebol de los amparos y de las “amenazas de muerte” que recibió junto a sus miembros de parte de gente que intenta anular el acto.

Ayer, Ronald Crespo denunció que varios miembros de su fórmula fueron amenazados. “Esta gente trata de evitar el proceso eleccionario dañando la dignidad , amenazándome, amedrentando y presionando para que uno renuncie. Toda mi fórmula ha sido amenazada y les amenazaron con meterles procesos penales”, criticó.

“Si quieren que me vaya, no me voten y el martes entrego toda la documentación”, prometió.

El millar de socios que se empadronaron podrán votar hoy en seis mesas que se instalarán en el salón de eventos del Complejo de Achumani. La votación será de 10:00 a 16:00. Para evitar cualquier incidente se pidió la presencia de la Policía y seguridad privada que tiene la misión de precautelar la integridad física de los votantes y de la comisión electoral.