The Strongest espera sumar en los próximos días a John García y Jairo Quinteros, el club ya llegó a un acuerdo con ambos jugadores, sin embargo, el principal obstáculo son los clubes a los que pertenecen, que no le confirman al club atigrado el préstamo.

García tiene vínculo con el Huachipato, no está en los planes del actual director técnico, por lo que el Tigre es una opción para el jugador, que en lo económico no tiene problemas con su vinculación.

En el caso de Quinteros, el Real Zaragoza confirmó que no tendrá en cuenta al defensor pero tampoco concreta su salida al aurinegro y el jugador está convocado a la Selección boliviana, por lo que se espera que después de los amistosos su club oficialice la salida y si eso sucede, el ex-Bolívar retornará con sus compañeros de la Verde al país.

“Desde hace meses (están las negociaciones avanzadas). Seguimos a la espera de que su club autorice la operación, es el mismo caso de Jairo”, explicó una fuente de la dirigencia a Campeones de Página Siete.

Los atigrados no pierden la esperanza de fichar a ambos jugadores, no se ponen un plazo, o no se busca otras alternativas. Sin embargo, les queda 11 días, puesto que el libro de pases se cierra el 28 de marzo.

“Tenemos paciencia, con ambos futbolistas ya llegamos a acuerdos, nos faltan sus clubes”, confirmó la fuente.

En el caso de García, el jugador le interesa al club desde el año pasado, por lo que tomó contacto con el futbolista, pero no hubo acuerdo con el Huachipato, ahora si bien todo está avanzado, es el equipo chileno el que se hace esperar.

El primer plantel volverá a los entrenamientos mañana, luego de tener una semana de descanso, los aurinegros son líderes del campeonato.