El Tigre gana a Royal Pari y no suelta el primer lugar

The Strongest volvió a sacar seis puntos de ventaja en la punta del torneo al derrotar ayer a Royal Pari 2-0, en Santa Cruz. El Tigre suma ahora 28 puntos y espera que el segundo, Always Ready, no sume esta tarde en Cochabamba ante Palmaflor.

El conjunto local comenzó el encuentro a todo vapor, presionando a los atigrados y dejándolo sin posibilidades de reaccionar.

En ese primer cuarto de hora, el equipo dirigido por Víctor Hugo Andrada tuvo dos claras opciones de gol para abrir el marcador con un cabezazo de Gilbert Álvarez y un remate de Joel Amoroso.

Para fortuna del Tigre, los inmobiliarios no pudieron mantener el ritmo de juego y comenzaron a crecer en la cancha, especialmente en el medio terreno, donde Luciano Ursino y Fernando Saucedo fueron claves para destrozar la creación de su rival.

Saucedo con dos tiros libres, uno de ellos que pegó en el travesaño, hizo tambalear el arco de Daniel Vaca.

Cuando se jugaba el segundo minuto de adición, el portero Vaca sacó un balón, el mismo pegó accidentalmente en Ursino, Arrascaita habilitó de cabeza a Martín Prost que conectó una chilena para marcar el tanto de la apertura que fue a la revisión del VAR, pero que finalmente quedó consolidado.

En el complemento, el Tigre pudo definir el partido de entrada con un cabezazo de Enrique Triverio que a punto estuvo de ingresar al arco local.

Royal Pari tuvo más tiempo el control del balón, pero con muy poca claridad para inquietar a la defensa visitante.

La más clara del local fue un remate de fuera del área de John García que desvió en gran atajada Guillermo Viscarra.

El encuentro se volvió muy previsible: con Pari abusando de los centros y el Tigre esperando un contragolpe para marcar el segundo.

Las posibilidades de llegar al empate se desvanecieron a nueve minutos del final con una gran atajada de Viscarra ante remate de Amoroso.

En el primer minuto de adición de esta etapa, Gabriel Sotomayor fue derribado en el área, el juez cobró el penal y el colombiano Michael Ortega anotó la pena máxima (2-0).