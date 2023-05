A The Strongest le bastó un gol la noche de este miércoles para vencer a Guabirá (1-0), mantener el invicto y ampliar su diferencia en la tabla de posiciones, en la que es líder absoluto luego de disputar 11 encuentros.

The Strongest se animó. Otra vez tomó el control Ortega que robó el balón en el área rival, lanzó el centro, pero no llegó Triverio. A los 63' Quaglio desbordó por la izquierda y su centro no llegó a conectar Arias.

El equipo norteño volvió a llevar el juego lejos de su puerta y las llegadas del Tigre fueron esporádicas. A los 81', Ortega robó el balón en su zona, llegó al área de Guabirá, pero el centro lo cortó Echeverría.

Sobre el final, a los 87', Gabriel Sotomayor remató al ángulo y Arauz le arrebató el grito de gol. A los 92' Triverio tuvo otra opción, pero estrelló el balón en el poste, se volvió a salvar el conjunto azucarero.

Al final el Tigre ganó, la diferencia no le gustó a la gente, pero se mantiene como líder invicto de la Liga.