El Tigre llega al clásico con todo su potencial

The Strongest cuenta con todo su potencial para el superclásico del domingo ante Bolívar. Después del juego con Always Rready no se reportaron bajas por lesión y tampoco por sanciones debido a tarjetas.

El equipo de Achumani volvió a los entrenamientos ayer por la mañana. Quienes alternaron en la victoria ante el millonario tuvieron una sesión de recuperación, el resto trabajó en la parte futbolística.

“Estamos pensando en el siguiente partido, lo de Always Ready ya pasó y apuntamos al clásico”, dijo Richet Gómez.

Hay algunos jugadores con golpes leves, como el caso de Jaime Arrascaita, pero no es duda para el duelo.

Desde hoy el DT Claudio Biaggio irá definiendo el 11 para el clásico.