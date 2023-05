La dirigencia de The Strongest no quiere saber más del árbitro cochabambino Hostin Prado, por lo que decidió recusarlo y pedir que no dirija más partidos del Decano en los torneos de la División Profesional.

Los atigrados quedaron molestos por lo que pasó en el partido del pasado domingo, en el que perdieron con Gran Mamoré en Trinidad por 1-0, en un juego en el que hubo muchas jugadas polémicas.

La primera se produjo a los seis minutos de juego, luego de que Paul Arano remató tras un despeje de la defensa y sobre la línea salvó Leandro Zazpe. Los atigrados reclamaron penal, pues consideraban que el central tocó la pelota con la mano.