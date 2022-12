El Tigre no se mueve de La Paz para su pretemporada

Aunque no hay una fecha definida, The Strongest comienza a planificar la pretemporada de cara al inicio del torneo 2023. La labor del equipo será en La Paz y no en el exterior, anunció un directivo.

Apuntó que es complicado que la escuadra salga del país para cumplir con ese trabajo, por el tema económico, por lo que el complejo Rafael Mendoza Castellón será el centro de operaciones del Decano.

Se espera el arribo del técnico Ismael Rescalvo para definir el tema de la pretemporada. El español estará en la sede de Gobierno luego de las fiestas de fin de año, en los primeros días de enero de 2023.

El entrenador, durante su presentación, aseveró que luego de cinco días de negociación con los dirigentes se comenzó a trabajar en el tema scouting y a confeccionar el equipo para la siguiente temporada y la Copa Libertadores de América.

“Evaluamos a los jugadores que terminaron contrato. Hay que puntualizar en posiciones en que la plantilla puede mejorar y buscamos las mejores posibilidades”, señaló el DT.

Por el momento los jugadores que fueron descartados del equipo son Fernando Saucedo y Martín Prost. El primero habría anunciado al directorio que ya tiene equipo y el segundo firmó por Nacional Potosí.

Jair Reinoso retornó a los estados Unidos y no tendría cabida en el Tigre 2023.

Continúan las tratativas con Jaime Arrascaita, Gabriel Esparza y Enrique Triverio para que renueven, pero todavía no hay un acuerdo con ellos.

“Tenemos la intención de lograr los objetivos, darle al club un campeonato e inculcar un estilo de juego”, reforzó el DT.