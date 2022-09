$!El Tigre o cómo no caer para resistir y continuar en la cima

“Tenemos que revertir lo que nos pasó de local”, avisó el director técnico Claudio Biaggio. Su equipo, The Strongest, buscará el triunfo en casa de Independiente para mantenerse en la cima de la clasificación del Clausura 2022.

“Tenemos que ir a buscar un buen resultado a Sucre, que no es nada fácil”, resaltó Biaggio durante una conferencia de prensa previa al duelo que se disputará hoy (15:00), por la decimoquinta fecha del certamen.

En su análisis, el DT argentino destacó que el plantel de la Capital “es agresivo, ofensivo, que llega y que sabe a lo que juega”. Los atigrados no pueden tropezar en Sucre.

En la tabla de posiciones, el Tigre está en el primer lugar con 34 unidades, dos más que Always Ready (32) y tres más que Bolívar (31). Debe sumar tres unidades para evitar que sus escoltas lo alcancen en la cima.

Además, los aurinegros deben reponer los puntos que perdieron (3-2) en el Hernando Siles, en el juego del martes anterior ante Guabirá.

“Hay tres equipos que sacaron una buena diferencia. Son tres equipos grandes. Bolívar busca repetir el título, The Strongest tratar de peleárselo y Always Ready también. Hasta el final pelearemos los tres arriba. Estamos convencidos de que tenemos que dar pelea todos los días”, destacó el técnico Biaggio, quien no estará en el banco de suplentes del Tigre por expulsión.

Para el duelo de hoy, Biaggio podrá contar con Jaime Arrascaita, que cumplió una sanción por expulsión. “Es un jugador importante y estamos todos para jugar”, resaltó el timonel.

El rival

El DT Marcelo Robledo tampoco estará en el banquillo de Independiente, por la misma situación, luego de ver la tarjeta roja en el duelo ante Palmaflor. El argentino-boliviano se quedará hasta el final del campeonato por decisión de la dirigencia, que el jueves, en declaraciones a Página Siete, lo respaldó.

“Estoy contento y feliz con el grupo que tengo. Estamos bien con la dirigencia, el día que me tenga que ir saldré agradecido”, aclaró Robledo a Futbolmanía.