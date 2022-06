$!El Tigre pierde en casa y está casi fuera

The Strongest casi dijo adiós a la Copa Sudamericana con la derrota de anoche ante Ceará en el estadio Hernando Siles (2-1). Para seguir con vida en el torneo internacional debe ganar la siguiente semana como visitante por más de dos goles, una empresa casi imposible por lo que mostró anoche el Decano.

El Tigre hizo poco en el partido; no presionó, no puso intensidad, no supo ganar a un rival que trató de enfriar el duelo y contragolpear y ello le bastó para dar vuelta el marcador.

Se notó que a The Strongest le falta fútbol, que todavía no se recuperó de la derrota en la final del torneo ante Bolívar, no hubo garra en la cancha.

El cuadro paceño inició el juego presionando en zona rival. A los cuatro minutos Adrián Jusino probó al golero Vinícius con remate de media distancia y a los 5’ Luciano Ursino abrió el marcador tras un córner desde la izquierda.

El gol cayó mal al equipo de Achumani que bajó las revoluciones y dejó que la visita haga su juego, perder tiempo.

A los 19’, en una salida de Diego Wayar, Ursino pudo anotar el segundo tanto, pero salvó la defensa.

Se animó a salir Ceará. A los 21’ Victor Luis probó desde fuera del área y apareció la figura de Erick que complicó con un disparo a los 28’.

Tres minutos después Vina exigió a Guillermo Viscarra con un disparo desde fuera del área mayor y a los 32’ le anularon un tanto a Lima por posición adelantada de Massias.

El Decano se animó tarde. Desde el minuto 45 se fue a presionar y remató con Vaca, luego intentaron por la misma vía Jusino y Saucedo, pero la fortuna no estuvo de lado del conjunto nacional.

Segundo tiempo

En el complemento The Strongest quiso presionar, pero también se animó el Ceará, por lo que hubo ocasiones en las dos porterías.

A los 49’ Bautista Cascini metió un pase profundo, Triverio recibió, tocó atrás y cerca estuvo Ursino de anotar. 10 minutos después el mismo jugador intentó con un remate que salió cerca de la puerta.

De ahí hubo un bache de 15 minutos, en los que no pudo llegar a puerta contraria y permitió que los brasileños manejen el balón, para recuperar el esférico entró Jaime Arrascaita.

El yungueño remató a los 70’, luego también probó Saúl Torres a los 71’ y a los 73’ Vaca también probó por esa vía. Los brasileños golpearon a los 76’ por medio de Erick, quien recibió un pase filtrado de Geovane. A los 81’ pudo llegar el segundo de los visitantes, pero el travesaño dijo que no y a los 89’ Iury Castillo remató, pero salvó Jusino.

En una mala salida de Arrascaita, Zé Roberto no desaprovechó la oportunidad y selló la victoria del Ceará que supo golpear en el momento justo.

Fue la primera victoria del técnico Marquinhos al mando del equipo negro y blanco, que está invicto en el torneo. Para el Tigre se viene el debut en el Clausura; el sábado jugará con Oriente Petrolero, luego debe pensar en la hazaña en Brasil.