El Tigre se asegura a Torres pero busca un lateral más

La dirigencia de The Strongest comienza a renovar con sus jugadores que terminan contrato al final de la temporada; llegó a un acuerdo con el lateral derecho Saúl Torres y busca un jugador más para esa posición a fin de tener a una pieza de recambio.

Un dirigente del Tigre confirmó que existe un acuerdo de palabra y que en las siguientes horas se procederá a la firma de contrato, que sería por una temporada adicional.

Los de Achumani tuvieron en el torneo Clausura sólo un jugador para ese puesto, luego de que Óscar Ribera fue cedido a Independiente de Sucre.

Durante la Libertadores, alternaron en esa posición Yvo Calleros y Diego Wayar, por lo que la dirigencia se ve en la obligación de contratar a otro lateral. Se habla de la posibilidad de fichar a alguien que ya jugó en el atigrado.

Otra opción para el Decano estaría en el exterior, pero todo se definirá en los próximos días, en los que comenzarán las negociaciones.

El central Gonzalo Castillo también fue confirmado en el equipo por una temporada más, por lo que el aurinegro de a poco va armando su columna vertebral.

Para la zona defensiva, está abierta la posibilidad de que retorne al conjunto Fernando Marteli, quien tiene contrato vigente con el club, pero fue cedido a préstamo a Nueva Santa Cruz.

El brasileño-boliviano salió de la estructura del equipo cuando el técnico Cristian Díaz estaba al frente. En ese tiempo, el zaguero se recuperaba de una lesión y se quedó en la ciudad de Santa Cruz.

También podría darse el regreso de Daniel Camacho, quien a mediados de año salió a préstamo a San Martín de Porres de Perú, pero no tuvo mucha continuidad por las lesiones que lo aquejaron.

“Me toca desconectar, analizar junto a mi familia mi futuro y decidir correctamente. Este año no he disfrutado y no he sido feliz a la hora de jugar, lo único que quiero para 2023 es que esto cambie”, escribió el jugador en sus redes sociales.

Mientras tanto, los atigrados retornaron ayer por la mañana a los entrenamientos en su reducto de la zona de Achumani, donde realizaron una labor en espacio reducido.

El conjunto tiene asegurado el pase a la siguiente versión de la Copa Libertadores de América, por lo que piensa en reforzarse para la cita copera.

Será la décima segunda participación consecutiva del equipo de Achumani en el torneo continental más importante de clubes, lo hace desde la temporada 2012.

Hace unos días, el presidente del Tigre, Héctor Montes, informó que el inicio de pretemporada será en noviembre, con jugadores juveniles y que en forma escalonada se sumará el primer plantel.