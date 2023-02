El Tigre tenía la certeza de jugar con lo mejor que tiene

“Nosotros la tenemos clara, vamos a jugar y presentarnos el día sabado (...) No podemos interferir en las decisiones del plantel, pero ellos tienen una obligación institucional y tendrán que cumplir”, afirmó ayer el presidente de The Strongest, Héctor Montes, sobre la presencia del equipo profesional este sábado en el inicio del torneo ante Universitario de Vinto en el estadio Hernando Siles (17:30).

La declaración la hizo en la mañana, porque en la tarde Fabol levantó el paro y se garantiza el inicio del torneo.

Pero el dirigente lo tenía claro porque en el tema salarial están al día, y no hay motivos para el que Decano inicie un paro de actividades.

“Tenemos la tranquilidad y confianza de garantizar a nuestra hinchada y al público paceño que el sábado jugará el primer plantel, porque todo está en orden”, reforzó.

Ante la consulta de si hay paro en The Strongest Montes respondió: “El equipo se entrenó con normalidad, no hay paro y el sábado estaremos en la cancha”.

El dirigente habló de sanciones en caso de que los jugadores no cumplan con sus obligaciones, pero aclaró que eso no se contempló en el club porque está seguro de que los futbolistas estarán en el partido de este fin de semana.

Los de Achumani, por su parte, no pensaron en la posibilidad de presentar un equipo alterno. “Para que suceda eso tiene que haber una situación en que los jugadores digan que no van a jugar. Hay una norma que nos respalda y nosotros estamos al día, no hay impedimento para que ellos no se presenten”, acotó Montes.

Fue crítico al mencionar que la reunión de Fabol se realizó de una forma “extraña”, luego de que se produjo la aprehensión de David Paniagua y por un tema privado.

“Hace ver que ése es el motivo de la convocatoria a una reunión de emergencia y con otros justificativos trataron de paralizar el fútbol”, indicó.

También consideró que es extraño que convoquen a una reunión de capitanes en la que no participaron los representantes de varios clubes y digan que se tomó una decisión de forma unánime.

En tanto, el equipo trabajó con normalidad ayer en la mañana en su complejo.