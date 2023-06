Latorre, con el análisis que realiza en cada comentario, concluyó de que más allá de perder, fue un “partido positivo para The Strongest, no fue un equipo blando”.

Tras el remate de Chura y luego de Triverio, Diego Latorre comenzó a elogiar a The Strongest que le pareció que estaba haciendo lo correcto y buscando también el arco de Franco Armani.

De manera extraña, no fue sucediendo eso, y poco a poco, el Tigre con pujanza y entereza mostró que tiene también atributos futbolísticos como para frenar al mejor equipo argentino en este momento.

Los “millonarios” son intratables en su estadio, intensos y con su gente ponen el acelerador a fondo; no se amilanaron en esa ocasión ante los de Felipe Mello, y la mayoría pensaba que ante los atigrados iba a ser fácil, más cuando estos venían de haber sido vapuleados por Nacional Potosí en la Villa Imperial (3-6) y jugando mal.

No hubo goleada en el Más Monumental abarrotado esta noche. Y eso que estaba al frente el puntero absoluto del torneo argentino y al final de la fase, uno de los candidatos serios a conquistar la Copa Libertadores de América.

Viscarra no brilló como en otras oportunidades, pero estuvo atento y tiene jerarquía; luego, el resto expuso actitud y hombría, desde Torres, pasando por Castillo, Jusino, Roca, etc. Roca hizo un primer tiempo brillante, en el segundo bajó un poco los decibeles, y quizás tuvo una falla en el desborde de Solari que le quitó el balón y se tiró el piso pidiendo falta, que el árbitro Tejera no concedió (fue el segundo de River). Salvo ese hecho, cumplió el lateral de la selección.

En el medio, Quiroga hizo un partido correcto, Ursino igual, Isnaldo destacado; éste último jugó quizás el mejor partido con la casaca atigrada desde que llegó, defendiendo y atacando; y, en el ataque, Chura, mientras estuvo bien dio muestras de su talento y remate, Ortega en lo suyo con el regate, quizás menos desequilibrante que en el torneo local, pero sudó hasta la última gota de sudor; y el infatigable Enrique Triverio, quien parece que no se cansa y es un delantero que las pelea todas y es peligroso. En el segundo tiempo se lo vio más solitario, por eso entró Arias pero estuvo poco tiempo. Luego Jaime Arrascaita y John García no desentonaron, igual corrieron por la cancha.

Por eso las declaraciones de Eugenio Isnaldo resumen el pensamiento de sus compañeros: “Mas allá de todo, nos sentimos orgullosos de todo lo que hicimos, no era el resultado que queríamos, nos vamos de aquí de pie, porque competimos, siempre lo damos por la camiseta que representamos”.

Y así fue, el Tigre quedó eliminado pero dio muestras de que tiene con qué y que Formosinho le puede encontrar la vuelta y hacer el equipo que sus hinchas quieren. El tiempo lo dirá...