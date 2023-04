Me parece que estamos acostumbrados a que no se puedan conseguir buenos resultados en condición de visitante y entonces lo hecho por The Strongest deja conforme a su hinchada, sabiendo que tiene un equipo que se planta bien y puede pensar en algo más.

Pienso que cuando un plantel va a defenderse, a la larga termina perdiendo, pero el Tigre tiene con qué arriesgar con relación al resto. Los otros equipos tienen que ir a colgarse del travesaño porque no tienen la categoría y futbolistas del Tigre.

Si bien es derrota, al cuerpo técnico el resultado le deja conforme sabiendo que puede conseguir algunos resultados que tal vez le permitan seguir soñando con pasar de ronda.

En el gol que le anulan a The Strongest, cuando se lo observa en reiteradas oportunidades, uno se da cuenta que hay un antebrazo puesto sobre la espalda del rival y en esto el defensor siempre saca ventaja. En nuestro fútbol, cuando el defensor va hacia el banderín del córner con una pelota dominada, viene el delantero y lo roza, automáticamente el árbitro se lava las manos y cobra infracción del atacante; eso es algo típico que ocurre en cualquier parte, siempre vamos a ver que ese tipo de jugadas van a beneficiar al defensor. En la jugada de Triverio hay un roce, pero tenemos que ver en reiteradas oportunidades que fue en el salto, a veces puede pasar desapercibido, pero siempre dependiendo de quien sea. Si esa misma jugada se le presenta a Fluminense contra The Strongest, me parece que se hacen de la vista gorda y todo queda en el olvido.

Todo depende a quién se le comete la infracción o quién sea el que comete la falta para darle la derecha, depende de quién es más importante en este tipo de torneos.

En el partido se podía sacar algo más, me parece que alguien tiene que animarse a ir a buscar los resultados, tampoco es ir a regalarse del arco, pero tomar las precauciones debidas para jugar como visitante. Hay elementos para generar un mayor desenvolvimiento y llegar con volumen al área rival.