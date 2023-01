José María Carrasco y Pablo Pedraza son los nuevos defensores de The Strongest. Ambos jugadores firmaron su contrato ayer y de inmediato se sumaron al trabajo de pretemporada bajo el mando del español Ismael Rescalvo. El presidente atigrado, Héctor Montes, aseguró que está feliz por la contratación de los zagueros, pues suma a sus filas dos futbolistas de selección.

“Este trabajo de la Selección es una labor conjunta, pero la iniciativa y toma de decisión pasa por el cuerpo técnico y la comisión de deportes. Ambos vinieron como jugadores libres y son dos jugadores seguros en nuestra Selección nacional, más lo que tenemos en nuestro equipo podemos decir que tenemos una defensa privilegiada y de selección”, expresó.

El presidente del club atigrado dio la bienvenida a los jugadores; por la tarde visitó al plantel en el segundo turno que se cumplió del trabajo previsto por Rescalvo, y aseguró que no tendrá problema con ninguno de los fichajes.

Tanto Carrasco como Pedraza se mostraron felices de estar en el Tigre. En el primer caso el jugador llega proveniente de Blooming, mientras que el segundo viene de su paso por Palmaflor.

“Sin duda el desafío primordial es la grandeza que tiene el club, de disputar torneo internacional, y en el torneo local siempre peleando títulos, eso me motivó desde el primer momento que me dijeron del interés. Me han recibido muy bien los chicos, conocía al cuerpo técnico por su paso en Ecuador, estoy contento, disfrutando el día a día y esperando que me acople mejor al grupo”, manifestó Carrasco tras cumplir su primera práctica.

En tanto que Pedraza retornó a The Strongest luego de tres años. El defensor aseguró que se siente contento por el recibimiento y es consciente de la exigencia y los objetivos que se trazan con el plantel; la deuda pendiente es levantar la Copa y el avanzar de fase en la Copa Libertadores, matizó.

“Siempre que uno llega a un club como The Strongest hay exigencia, los niveles están para encontrar la mejor versión de uno. Algo pendiente que tenemos todos es el título, el poder salir campeones, algo que hace seis años no se gana; para eso vamos a trabajar, estamos iniciando una nueva ilusión y ojalá que a fin de año podamos estar festejando”, afirmó Pedraza.

Tanto Carrasco como Pedraza firmaron contrato por un año, con una cláusula de renovación preferencial para el club.

En el caso de Carrasco, Blooming reclamaría medio millón de dólares por el jugador, considerando que pertenecía al club hasta el 2024, algo que desmintió Carrasco. Lo que el Tigre sí negociaría es el pago por derecho de formación.

El jugador explicó que llega sin ningun vínculo contractual, puesto que Blooming no ejerció la cláusula de renovación.