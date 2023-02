El Tigre tendrá hoy una difícil parada en Villa Tunari, donde enfrentará al Atlético Palmaflor (19:30), en lance en el que buscará sumar de a tres para mantener el liderato en solitario que actualmente ostenta en el campeonato de la División Profesional 2023.

Los atigrados no quieren aflojar, llevan tres triunfos al hilo y buscarán el cuarto ante un aguerrido rival que se está haciendo fuerte de local y de visitante.

The Strongest cuenta con nueve unidades y está en la cima, mientras su rival lo escolta porque tiene seis unidades, uno menos que Oriente Petrolero y Aurora, sus inmediatos perseguidores. Para este encuentro, debido a molestias físicas, los atigrados no contarán con una de sus piezas clave, como es el golero Guillermo Viscarra, quien confirmó que no será tomado en cuenta en este partido y que prefiere cuidarse para estar al 100% en los siguientes lances.

El actual líder tampoco contará con otro de sus jugadores fundamentales, como es el caso del argentino Enrique Triverio, quien fue expulsado ante Bolívar. Sin ambos, los atigrados también mostrarán que tienen piezas de recambio como es el caso del golero Rodrigo Banegas, quien también se ha exigido en los entrenamientos.

Y, en la ofensiva, el DT Ismael Rescalvo hará algunos movimientos, como por ejemplo ubicar a Michael Ortega en el medio y dejar un poco más adelantado a Jaime Arrascaita, puesto que el charrúa Junior Arias seguirá siendo el principal referente de área.

Mientras, en Villa Tunari se alista una fiesta deportiva y se estima que el equipo que dirige Daniel Brizuela irá por los puntos, con Jonatán Cañete y Gilbert Álvarez como sus referentes de la ofensiva.