The Strongest ha hecho las cosas por el camino correcto. Si bien es cierto que ha cambiado de entrenador, se ha acertado con la contratación de Rescalvo porque sigue la misma línea del anterior técnico.

Desde la pretemporada, el técnico ha ido consolidando un once titular, una forma de jugar, una forma de atacar, una forma de defender y no se ha modificado su juego sustancialmente; todo el mundo sabe el once titular de The Strongest, con una o dos variantes por suspensiones, es casi lo mismo. En el campeonato local no es una sorpresa que esté arriba porque tiene jugadores de jerarquía para nuestro medio; tiene un técnico inteligente que además lee bien los partidos, plantea bien los encuentros. Entonces es puntero en el torneo nacional y en la Copa Libertadores ha ganado un partido complicado contra River Plate; luego ha perdido ante Fluminense, un partido que si terminaba empatado hubiera sido un premio para The Strongest por lo que hicieron en torno al orden táctico en defensa, y los últimos minutos cuando el técnico pone a Arias, el equipo se hace más ofensivo, infelizmente le anulan el gol.

En cuanto a Bolívar, es totalmente diferente. Ha cambiado técnico y es un entrenador con una idea totalmente diferente a Zago, no es ni mejor ni peor. Cambia a un técnico brasileño por un español y entonces la metodología de trabajo es diferente. No sé por qué causa, motivo o razón, el técnico arma el equipo de diferentes maneras.

Haces un gran partido con Palmeiras y pierdes partidos imposibles, los rendimientos no son regulares, parejos. Barcelona no es un equipo que te presiona arriba, que te mete contra tu arco, que te lleve por las bandas, Bolívar contra ese Barcelona sale totalmente timorato el primer tiempo. No le convierten dos más porque fallan los penales y hay una gran virtud de Lampe. Bolívar consigue empatar por la gran capacidad de Fernández. Pero, Barcelona no es de temer, sale y gana el partido. Me parece que los jugadores están confundidos, hay confusión por el vaivén de cambios.