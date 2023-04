El plantel de The Strongest viaja este sábado rumbo a Brasil para su partido del martes ante Fluminense por la Copa Libertadores de América. No será parte de la delegación el mediocampista Luciano Ursino, quien no superó la molestia que lo aqueja, informó un integrante de la delegación.

El futbolista se lesionó el pasado fin de semana en el partido ante Roya Pari por la Liga. Se conoció que aqueja un desgarro “en el bíceps femoral largo” y a pesar de los esfuerzos no pudo recuperarse.

Durante la semana trabajó en la fisioterapia, luego realizó una labor de campo, pero el tiempo no es suficiente para que supere la afección y se ponga en buen estado físico para jugar con el Fluminense.