$!El Tigre visita a Aurora con la chance de afirmarse en la cima

The Strongest visitará hoy a Aurora en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba, por la vigésima fecha del torneo Clausura con la chance de consolidarse en la cima. Los atigrados volvieron al primer lugar de la tabla el pasado fin de semana, cuando le ganaron a Universitario de Sucre por 1-0 y anoche su tradicional rival no pudo ganar a Wilstermann, con el que empató en el Félix Capriles 1-1.

Los atigrados tienen 45 puntos en la tabla, los mismos que la Academia (45) y le sacan tres unidades a Always Ready (42), el otro candidato a la corona.

La otra cara de la medalla es el Equipo del Pueblo, conjunto que no está en la pelea por los primeros lugares y sólo aspira a meterse entre los ocho para lograr un premio internacional.

El cuadro cochabambino llega a la jornada luego de un empate en la anterior fecha, cuando igualó con Atlético Palmaflor sin goles y con ese punto llegó a 43 puntos, es noveno y está a cinco de Blooming (48), que tiene el último cupo a torneo internacional, según la tabla acumulativa.

Los dos equipos tienen bajas

Los dos equipos llegan al partido con bajas. Por lo que se pudo apreciar en el último entrenamiento, el conjunto atigrado alista el ingreso de Ismael Benegas en la última línea, en lugar del lesionado Adrián Jusino. En el anterior partido ocupó ese puesto Gabriel Valverde.

En la mitad de la cancha vuelve Diego Wayar, quien reemplazará a Richet Gómez, expulsado en el lance con Universitario, y Fernando Saucedo cubrirá el puesto de Luciano Ursino, que acumuló cinco tarjetas amarillas.

También serán titulares Jaime Arrascaita y Gabriel Sotomayor. El yungueño cubrirá la plaza que ocupó en el anterior encuentro el colombiano Michael Ortega y el segundo va por Jair Reinoso.

Por el lado de Aurora, el celeste no contará con su delantero Oswaldo Blanco, quien acumuló cinco amarillas y será reemplazado por Enzo Maidana.

Cambio de terna

La dirigencia de The Strongest pidió el cambio de árbitro, no le cayó bien la designación de José Jordán. Incluso envió un cambio mediante una nota a la comisión de árbitros de la FBF, que no hizo ninguna modificación.