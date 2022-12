El defensor Pablo Pedraza tiene un acuerdo de palabra con The Strongest.

Las negociaciones están en un 70% avanzadas y la única manera de que el cruceño no llegue a Achumani es si surge una oferta del exterior, que hasta ayer no se materializó, según afirmó a Campeones de Página Siete, el agente Silvio Fontana.

Pedraza no tendría problema en retornar al gualdinegro, porque su primer paso fue en 2016, cuando se consagró campeón.

El regreso del zaguero parece inminente, es del agrado de la dirigencia, pues recientemente tuvo buena campaña tras su paso por Atlético Palmaflor.

El cruceño de 27 años tiene tres ofertas en el fútbol argentino, su representante espera las ofertas finales. De no concretarse nada hasta mañana, Pedraza llegaría la próxima semana a La Paz para firmar su contrato con el Tigre.

“Tienen que responder de Instituto de Córdoba, Sarmiento de Jujuy y Rosario Central, me tienen que decir una oferta definitiva, si no y por la premura de The Strongest, el jugador llegaría, porque ya tienen un acuerdo”, explicó Silvio Fontana, representante del jugador.

Lo que también primará para el retorno de Pedraza a la ciudad de La Paz es la Copa Libertadores. El jugador llega como alternativa en la defensa, que de momento sólo tiene a Adrián Jusino, Gonzalo Castillo y a Sebastián Claure, que desde el jueves ya entrenó con el grupo.

De no concretarse lo de Pedraza, la dirigencia y el grupo de scouting atigrado buscarán otras alternativas en el exterior.

Una de las alternativas que tenían era la del defensor argentino Miguel Brizuela; no llegó a un acuerdo con el Tigre por el vínculo que tiene con Vélez Sarsfield.