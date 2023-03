Luego de que se confirmó que el zaguero central Jairo Quinteros no llegará a The Strongest, el director técnico Ismael Rescalvo informó que ya no se buscará a otro jugador para ese puesto y destacó que puede contar con José María Carrasco y Pablo Pedraza.

“Hemos evaluado el mercado nacional y el único jugador que nos interesaba era Jairo (Quinteros). Si no llega él ya no viene nadie”, señaló el entrenador.

Explicó que el pasado miércoles insistieron hasta último momento para contar con el futbolista del Real Zaragoza de España, pero que el club ibérico no lo liberará porque tiene dos defensores lesionados.