El torneo Clausura arranca con el titubeo del VAR

El torneo Clausura 2022 comenzará hoy con la duda de si habrá VAR en todas las canchas del país. Ayer, la Federación Boliviana de Fútbol, Telecel y Mediapro intentaron llegar a un acuerdo para que la tecnología llegue a todas las canchas de la División Profesional.

Inicialmente, se confirmó que el certamen arrancará sí o sí, pero debido a que Telecel no puede transmitir los ocho partidos de la primera fecha, no se puede tener el VAR en todos los escenarios de Bolivia.

“El tema es que la empresa Telecel quiere incumplir el contrato y ése es el inconveniente. Mañana (hoy) habrá una conferencia de prensa para explicar”, reveló a Página Siete una fuente de la federación, quien contó que las negociaciones continuaban hasta después de las 23:30.

Este medio intentó comunicarse, sin éxito, con representantes de Telecel. Un miembro de Mediapro dijo que “la FBF comunicará”.

El dirigente de un club, quien pidió no ser nombrado, dio otros detalles. “Telecel se apersonó y explicó que no transmitirán con VAR porque existe una serie de observaciones, sin dar detalles”, contó el directivo a Zona Mixta.

Ayer, Fernando Costa, presidente de la FBF, se reunió con representantes de Telecel.

“Se nos explicó que Telecel no quiere transmitir todos los partidos y para el VAR tiene que haber la misma cantidad de cámaras en todos los partidos. Se argumentó que no quiere transmitir todos los partidos porque no se cumplieron todos los requisitos, como el pintado de canchas”. La fuente reconoció que “hay muchos campos deportivos que no cumplen los requisitos, como el pintado de las líneas. Tiene que estar bien demarcada la cancha. Hay problemas de ese tipo para que el VAR funcione”.

Se aclaró que “si se transmite un partido, se tienen que transmitir todos los partidos,

Inauguración

Real Santa Cruz y Universitario de Sucre abrirán el torneo Clausura (15:00). El duelo se jugará en el estadio del local.

El árbitro tarijeño Jordy Alemán controlará las acciones del partido y estará asistido desde los costados por Rubén Flores y Erick Rojas.

Mientras tanto que el cruceño Juan Nelio García será el árbitro VAR y Juan Pablo Montaño el asistente VAR.