El “Tucu” Esparza, de Tigre a Aviador

El jugador argentino Gabriel Esparza es el nuevo jugador de Wilstermann. Llegó a un acuerdo y hoy se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Cristian Díaz, entrenador que conoce bien por su paso en The Strongest.

“Desde el primer momento que hemos hablado y estaba la chance de venir acá, me gustó el proyecto que hay. La verdad, sé lo que es el club, está pasando por un momento delicado, no quita que sea un equipo grande con mucha gente, eso me trajo para llegar aquí”, afirmó Esparza.