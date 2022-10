El VAR debe evitar la arbitrariedad del arbitraje

El VAR llegó al fútbol boliviano y, como sucede en todo lugar donde se emplea este recurso, su uso ha generado polémica. La máxima aspiración del ser humano es la justicia y la más común definición de ella señala que es un “principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”.

El fútbol es reflejo de lo que sucede en la sociedad y a lo largo de la historia, se ha visto una infinidad de casos que dan fe de ello. En la final del torneo nacional argentino de 1977, Independiente jugaba ante Talleres en Córdoba. El partido estaba 1 a 1 y a los 70 minutos Ángel Bocanelli puso en ventaja a los locales, con un gol marcado con la mano, los jugadores de Independiente reclamaron con vehemencia. Trossero, Galván y Larrosa fueron expulsados y el resto del equipo quería dejar la cancha, pero Pastoriza (su DT) los frenó: “No se vayan, jueguen, sean hombres, se puede ganar”, les dijo su técnico. Minutos más tarde Bochini logró que la frase del “Pato” se hiciera hazaña y “El Rojo” fue campeón; empero, el gol de Bocanelli debió anularse.

En el minuto 6 del segundo tiempo, cuando el encuentro entre Argentina e Inglaterra, por los cuartos final del Mundial de México 86’ iba empatado a cero, Maradona, saltó junto a Shilton cuando se aprestaba a tomar el balón y el puño del mediocampista argentino golpeó antes el balón, que fue a la red. Era gol para Argentina, pero ese gol no debió convalidarse.

El 12 de septiembre de 1993, en Montevideo, el local Uruguay y Bolivia se jugaban la clasificación al Mundial USA-94. En ese encuentro, Uruguay a través de Francescoli y Fonseca, marcó sus dos goles de manera viciada. Luis Héctor Cristaldo, sobre ese encuentro afirmó: “Nos robaron en Uruguay”.

En el encuentro entre Nacional y The Strongest en Potosí, por una regulación procedimental, no se revisó una posición fuera de juego del jugador Triverio del Tigre y se expulsó injustamente al portero potosino; aunque confieso que, como hincha de Real Potosí, el resultado final de ese encuentro me alegró mucho.

Por ello considero importante aplicar reformas en la reglamentación del VAR, que serían muy sencillas, pero con un gran efecto en la transparencia de este juego.

Con todo, defiendo el uso del VAR, para que haya justicia; para que la mentira, el ardid, la lesión fingida y exagerada, un gol con la mano, en posición fuera de juego; y, el poderoso que puede utilizar al árbitro (o a un juez en la vida cotidiana), no se impongan por sobre la verdad. Que el VAR sirva para restarle poder a la arbitrariedad del arbitraje y de los poderosos que juegan con los resultados a su conveniencia.

Entre algunas cosas sencillas, sugiero que cada capitán de equipo tenga derecho a pedir que se revise una jugada, hasta 3 veces en cada tiempo y que el árbitro esté obligado (no a su albedrío) a hacerlo en toda jugada que genere duda, sin importar si concluyó en gol, ameritó penal o expulsión.

Adicionalmente, debe implementarse nuevas reglas para el fútbol, por ejemplo, que el árbitro obligatoriamente amoneste con tarjeta amarilla a uno o a todos los integrantes de una barrera, si se adelantan del lugar marcado; que tres infracciones de un mismo jugador, signifiquen obligatoriamente, tarjeta amarilla y la cuarta, expulsión; que toda lesión o infracción fingida, dé lugar a una tarjeta amarilla obligatoria; que se sancione con idéntico rigor una infracción del defensor en su área, que la del delantero en el área contraria; que se sancione con mayor rigor una infracción que un reclamo justificado, etc...