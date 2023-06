“No tengo buena memoria para las cosas no constructivas”, dijo en primera instancia Xabier Azkargorta en torno a sus recuerdos respecto a esa jornada negativa para la Selección nacional, cuando perdió ante Chile en el Siles (1-3), y la gente gritó “fuera Azkargorta”. Eso sí, al Vasco le llamó la atención que el artículo “Te la comiste Vasco”, de Víctor Hugo Sandoval (+), publicada en Última Hora tras el partido, haya sido un rotativo en el que llegó a escribir posteriormente artículos de opinión.

“Me hice famoso más tarde”, dijo con una sonrisa, debido a que en Bolivia no era muy conocido. “Recuerdo sobre todo al día siguiente, los titulares eran terribles, pero jugamos mal y a Chile le salió todo bien y pasó lo que pasó, nos ganaron 1-3, pero la gente me tenía muchas ganas, y estaban esperando darle la vuelta para darme duro, pero como dije no tengo buena memoria para las cosas no constructivas”.

Aclaró que “nunca pensé en irme, sólo de estar bien, pero nada más de terminado el partido con Chile nos fuimos a Ecuador, donde fue la Copa América y fue un certamen muy bueno, en el grupo de Bolivia sólo nos ganó Argentina por un gol de Batistuta en campo del Emelec, luego con Colombia y México, fue empate a uno, y cero, al final la clasificación fue Argentina primero, México segundo y Colombia tercero”.

Por eso, cuando retornó de Ecuador a Bolivia se le acercó a Guido Loayza para decirle “estamos bien y Guido me dijo cómo vamos a estar bien cuando nos mandaron a casa en la primera, pero date cuenta que el segundo y el tercero no nos han podido ganar, le dije”.

“La gente no se dio cuenta de eso y luego cuando fuimos a Puerto Ordaz, el principio era terrible también porque comenzamos perdiendo y hubo gente que en el descanso decía está 3-1, pero a favor de Venezuela, lo que nadie pensaba en Bolivia”, remarcó.